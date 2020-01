BLACKPOOL, ANGLETERRE – 02 NOVEMBRE: Peterborough United’s Marcus Maddison célèbre marquant le troisième but de son équipe lors du Sky Bet League One match entre Blackpool et Peterborough United à Bloomfield Road le 2 novembre 2019 à Blackpool, en Angleterre. (Photo de Kevin Barnes – CameraSport via .)

Peterborough United a confirmé avoir accepté une offre de Charlton Athletic pour le milieu de terrain Marcus Maddison.

RAPPORT: Peterborough United accepte l’offre de Charlton Athletic pour Marcus Maddison

Déclaration du club

Le Posh a confirmé la nouvelle via son site officiel. Un communiqué se lit comme suit: «Peterborough United peut confirmer qu’à compter de ce matin, l’équipe du championnat Charlton Athletic a fait accepter une offre pour le milieu de terrain Marcus Maddison et que le joueur a été autorisé à discuter des conditions personnelles.

“Deux autres clubs du championnat ont fait plusieurs offres pour Maddison mais n’ont actuellement pas la permission de parler au joueur.”

Il est temps de passer à l’étape suivante

Le joueur de 26 ans est l’un des joueurs les plus talentueux de la Ligue de football, ayant régulièrement joué pour Peterborough depuis son arrivée en 2014.

Maddison peut opérer sur l’aile ou en tant que numéro dix. Il a été le pilier de leur attaque depuis son arrivée, et la saison dernière l’a vu enregistrer neuf buts, ainsi que 18 passes décisives.

Sa contribution aux buts s’est poursuivie cette saison. Il a dix buts et huit passes décisives et a formé un partenariat impressionnant avec Ivan Toney et Mohammed Eisa en attaque.

En conséquence, Maddison a montré qu’il peut faire le pas vers le Championnat, et avec Charlton Athletic, il est susceptible de gagner une place en équipe première.

Les Addicks sont actuellement 19e du Championnat, cinq points devant la zone de relégation. Après un excellent début de saison, l’équipe de Lee Bowyer n’a plus qu’une victoire à ses 15 derniers matchs de championnat.

En conséquence, le patron de Charlton espère que Maddison pourra aider à les éloigner de la chute. Cependant, ils ont une longue série de matches à venir, avec un voyage à Preston suivi de matchs à domicile contre Fulham et Barnsley, ce dernier pouvant être vital dans leur quête de survie.

