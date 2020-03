“Petit garçon inopportun, commençons à éliminer les dates de la FIFA”

ESPAGNE. L ‘Urgence coronavirus il devient de plus en plus critique aussi Espagne, malheureusement dans la péninsule ibérique, le nombre d’infections augmente de façon exponentielle. À cet égard, le gouvernement espagnol adopte des mesures de plus en plus conformes à ce qui s’est passé ces dernières semaines en Italie.

LA RÉPLIQUE

Le football espagnol a récemment été correctement stoppé in toto, le président de la Liga, Tebas, a répondu aujourd’hui à celui de la Fifa, Infantino, sur la nécessité de réduire le nombre de matches: “Je pense que ce sont des déclarations inappropriées, mais finalement il a raison . – puis la flèche – Coupes? Nous commençons à supprimer ces dates de la FIFA lorsque de petits matchs sont joués, également parce qu’il est impensable de détruire un football qui s’est consolidé au fil des ans. “