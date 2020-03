Petites victoires et rouler avec les coups de poing: La vie d’un fan de Barcelone en 2020

“Vous devez avoir regardé un match différent, Renato”. C’est ce que j’ai entendu en ligne et de la part d’amis dans la vraie vie après avoir été positif sur la victoire de Barcelone contre la Real Sociedad samedi. Mon point de vue est que Barcelone a été solide, a concouru très dur pendant 90 minutes et a créé suffisamment de chances de gagner plus qu’un simple penalty accordé par la VAR à la 80e minute. Je ne pensais pas que Barcelone était parfaite, mais je continue de voir des progrès et je crois toujours que Quique Setién a son équipe sur la bonne voie.

Apparemment, je me trompe et je l’accepte. Je ne sais pas tout sur le football, mais je regarde chaque match de Barcelone avec le son en sourdine, donc mes pensées sur le match ne sont pas influencées par les commentateurs et l’atmosphère du stade. Je me concentre uniquement sur le football, et je dis ce que je pense du football que j’ai vu, et parfois je ne suis peut-être pas précis dans mon analyse.

Mais un autre facteur important dans mon analyse est le suivant: j’ai accepté que Barcelone ne soit pas géniale pendant un certain temps. Nous sommes en 2020, et j’ai appris à accepter qu’en 2020, je ne peux pas me demander pourquoi je ne regarde plus l’équipe de Pep Guardiola et pourquoi nous n’avons pas 80% de possession et 30 tirs à chaque match. L’effectif est différent, donc beaucoup de joueurs ne correspondent pas à la philosophie et ceux qui restent de ces grands jours ont littéralement une décennie de plus et ne peuvent pas l’amener au plus haut niveau à chaque fois.

Suis-je heureux que les responsables aient ruiné ce club, peut-être au-delà de toute réparation, à moins que les nouveaux responsables ne prennent toutes les bonnes décisions chaque fois qu’ils prennent les choses en main? Absolument pas, et je veux que le changement se produise très bientôt, mais voici une petite leçon d’histoire d’un fan de longue date du Barça: être bon mais pas génial à cause de terribles présidents, c’est CE QUE NOUS SOMMES. Parfois, la seule chose que les fans de Barcelone peuvent célébrer est un coup de pied de vélo de Rivaldo pour qualifier l’équipe pour la Ligue Europa, puis un Johan Cruyff ou Pep Guardiola ou Luis Enrique arrive, entraîne une équipe incroyablement talentueuse et nous avons quelques équipes de rêve et Treble Winners pour profiter pendant un certain temps.

Le reste du temps, vous roulez avec les coups de poing, vous vous adaptez et vous vous demandez pourquoi le Barça n’est pas dirigé par l’un de ces directeurs sportifs allemands rationnels qui aiment la stabilité et prennent de bonnes décisions tout le temps. Alors oui, je ne pense pas que Barcelone était horrible contre la Real Sociedad. Et oui, j’aurais aimé ne pas célébrer de si petites victoires. Mais oui, c’est à cela que je suis habitué depuis plus de 20 ans.

Si vous aimez vraiment votre club de football, vous ne le ferez jamais plus que dans les mauvais moments. C’est à ce moment-là que vous vous connectez vraiment, c’est à ce moment que vous découvrez que vous saignez réellement leurs couleurs. Quand les bons moments arriveront et qu’ils viendront toujours à Barcelone, ça se sentira encore mieux. Je promets.

Ou peut-être que je viens de regarder un match différent.