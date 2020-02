Petkovic renouvelle son rôle d’entraîneur de la Suisse jusqu’à la Coupe du monde 2022

L’entraîneur national de la Suisse, Vladimir Petkovic, a renouvelé ce mardi à la tête de cette équipe jusqu’à la Coupe du monde au Qatar 2022, comme l’a confirmé la fédération lors d’une conférence de presse.

25/02/2020 à 18:55

CET

EFE

Le contrat précédent, qui liait l’entraîneur de 56 ans à la fin du Championnat d’Europe de cette année, cela durera encore deux ans jusqu’à la fin de la phase de qualification pour le Qatar, bien qu’il soit étendu à cette épreuve de Coupe du monde si les Suisses parviennent à se qualifier.

“C’est un honneur de continuer à représenter ce pays”, A déclaré Petkovic lorsque la rénovation a été connue, ajoutant que la sélection “est de plus en plus professionnelle et a encore beaucoup de place à l’amélioration”.

Petkovic, né à Sarajevo (aujourd’hui Bosnie-Herzégovine) mais résidant en Suisse depuis plus de 30 ans, a pris les rênes de l’équipe nationale en 2014 et Il l’a emmené en huitièmes de finale du Championnat d’Europe 2016 et de la Coupe du monde 2018, en plus de le qualifier pour l’Européen de cette année.

Dans l’Euro 2020, qui est célébré dans différentes villes du Vieux Continent pour célébrer le 60e anniversaire de la compétition, les Suisses sont encadrés avec l’Italie, le Pays de Galles et la Turquie, et joueront leurs matchs à Rome et à Bakou.