“Peut-être la meilleure course de la saison, tant pis”

Egidio Pirozzi, entraîneur du Polisportiva Santa Maria, a commenté la victoire 2-0 en demi-finale de la Coupe avec le Côte amalfitaine (Cliquez ici pour revivre le match), ce qui n’était pas suffisant en raison du succès 3-0 des côtes au match aller.

Ce sont ses paroles, diffusées sur les chaînes officielles du club du Cilento: «C’est dommage de ne pas passer le relais, car nous avons probablement joué la meilleure course de la saison, mais évidemment le résultat du match aller a été un rocher pas facile à franchir. J’ai vu une continuité de rythme très élevé pendant tout le match, un honneur cependant pour les adversaires qui s’étaient mérités lors du premier match. “

Et il ajoute: “L’excellent test de qui a joué le moins? Les championnats ne sont pas gagnés avec 11 hommes mais avec toute une équipe, et mes félicitations vont à tous les garçons, et ce n’est qu’avec la contribution de tous que nous pouvons viser haut. Prochain tour avec le Scafatese? Ce sera un match très difficile, car ça pourrait être leur dernière chance de se battre pour quelque chose d’important, puis nous avons dépensé beaucoup dans la tasse; nous devrons jouer un jeu ordonné et intelligent ».