“Peut-être que nous avons une petite chance”, dit Guardiola sur la course au titre

Date de publication: samedi 22 février 2020 9:02

Pep Guardiola a plaisanté en disant que Manchester City avait encore une chance de remporter la Premier League cette saison après avoir vu son équipe battre Leicester 1-0 samedi soir.

Gabriel Jesus a marqué le but décisif à dix minutes de la fin du match, s’assurer que le penalty raté de Sergio Aguero ne s’est pas révélé coûteux.

Les champions en titre étaient sans Raheem Sterling alors qu’il continue de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers, Riyad Mahrez a commencé par le sol qu’il appelait à la maison.

Lorsqu’on lui a demandé si Sterling pourrait jouer contre le Real Madrid en Ligue des champions la semaine prochaine, Guardiola a admis que l’ailier était le type de joueur avec lequel il pouvait jouer pour un si gros match, tout en laissant entendre qu’il pensait toujours que City pourrait revendiquer un titre extrêmement improbable. à la fin de la campagne

“Je pense que oui, il y arrive, avec ce genre de blessure c’est un peu dangereux”, Guardiola a déclaré Sky Sports.

“Il se sent vraiment bien, mais le médecin a dit qu’il lui restait encore deux ou trois semaines, alors [we could] prendre un risque pour Madrid.

«Nous voulons qu’il puisse jouer le match retour et aussi pour le poste en Premier League, nous sommes aujourd’hui 19 points [behind], peut-être que nous avons une petite chance, je ne sais pas.

“Nous [still] avoir une chance de gagner la Premier League, donc il vaut mieux prendre un risque quand on doit le faire ».

City a joué un jeu plus que le dessus de table Liverpool, qui ont la chance de retrouver leur avance de 22 points lorsqu’ils affronteront West Ham à Anfield lundi soir.

Ayant remporté 25 matchs nuls et un nul de leurs 26 matches jusqu’à présent, seulement cinq victoires de leurs 12 matchs restants garantiraient aux Reds un premier titre de champion en trente ans.

Il faudrait donc une énorme baisse de forme de la part de Jurgen Klopp pour que la Premier League ne se retrouve pas à Anfield en mai, tandis que City devrait réaliser une performance presque irréprochable d’ici la fin de l’année.