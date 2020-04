“Peut-être que quelqu’un ne veut pas mettre fin à la Serie A”

la Lazio ça ne va pas. Le Biancocelesti espérait pouvoir reprendre l’entraînement le 4 mai, mais le gouvernement n’était pas du même avis. Aux microphones de Lazio Style Radio les paroles du ds Igli tarer et Marco Parolo, l’un des sénateurs de l’équipe de Simone Inzaghi.

Déclarations de Tare

«Nous avons été surpris: jusqu’à présent, nous avons respecté toutes les décisions prises par le gouvernement, il nous a paru évident que le 4 mai, il pourrait représenter le point de départ. Nous nous sentons discriminés, aider le football n’est pas l’objectif du ministre, les sports sont arrêtés depuis deux mois, chacun de nous se sacrifie mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le moment est venu de prendre une certaine position, dans d’autres pays, nous nous dirigeons clairement vers la reprise et un protocole a été élaboré qui devra ensuite être strictement respecté. Le football joue un rôle social pour le pays: nous ne voulons pas rouvrir les stades, nous ne nous sentons pas pénalisés car nous nous battons pour le championnat, il reste encore 12 matchs à jouer est un discours utopique, il est bon de mettre fin au championnat pour le bien du système ” .

Déclarations de Parolo

“Je ne m’attendais pas à la nouvelle, il y avait une ouverture à l’entraînement des athlètes. Je ne comprends pas pourquoi nous les footballeurs, à l’intérieur d’un centre sportif qui n’est pas une salle de sport, un endroit fermé, ne pouvons pas aller sur le terrain et nous entraîner. À la maison, vous avez tendance aux tendons et aux muscles. Je ne comprends pas pourquoi nous athlètes professionnels, avec l’idée de partir partagée également par Conte puisqu’il est fan de football, nous n’avons pas eu la possibilité de nous entraîner dans nos structures en respectant les règlements et les distances. Pouvez-vous aller dans les parcs? J’ai un terrain de football au centre, parfait pour ma profession. La catégorie footballeur a été pénalisée. La pelouse est parfaite, il n’y a aucun risque de blessure. Formello a 5-6 emplacements, nous pouvons tous nous amuser à 50 mètres. Nous pouvons nous relayer à différents moments. Il y a la plus grande attention de notre part dans les directives gouvernementales, mais je pense qu’il y a aussi la possibilité que des athlètes professionnels puissent s’entraîner dans des centres sportifs.

Il existe des protocoles à l’étude par les médecins et les scientifiques qui concernent la formation de groupe. Mais au moins les entraînements individuels doivent être autorisés dans vos installations. Nous sommes des sportifs de haut niveau, le décret nous pénalise. Peut-être que quelqu’un ne veut pas essayer de terminer le championnat, ça me fait penser ça. Les gens peuvent aller au parc et je ne peux pas aller à mon centre sportif avec un risque presque 0. Je dis seulement une chose: nous voulons être comparés à d’autres sportifs. Bienvenue aux autres athlètes qui peuvent s’entraîner, je suis le premier à les encourager dans leurs compétitions respectives. Ils disent souvent que les joueurs sont privilégiés, mais nous respectons tout le monde. Alors je ne sais pas si le championnat va reprendre, ce n’est pas à nous de décider. Mais un signal était nécessaire, le pays en a besoin pour regagner confiance et enthousiasme. Si nous, les footballeurs, sommes les premiers à montrer qu’ils respectent les règles, je pense que cela peut être un exemple. “