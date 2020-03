Pezzella élève le positif pour le coronavirus à 9 dans la série A

L’Argentine Germán Pezzella, défense et capitaine du Fiorentina, c’est avec son partenaire Patrick Cutrone le dernier infecté par un coronavirus en Serie A italienne, tel que rapporté par la Fiorentina dans un communiqué officiel, portant le nombre de joueurs concernés à neuf cas en trois jours.

14/03/2020

Agir à 11:49

CET

EFE

Pezzella, né à Bahía Blanca il y a 28 ans, se porte bien et est isolé chez lui à Florence, comme ses coéquipiers, a rapporté le club toscan.

Ils, avec l’italien Daniele Rugani, Défenseur de la Juventus, Gambien Omar Colley, le suédois Albin Ekdalles Italiens Antonino La Gumina et Manolo Gabbiadini et norvégien Morten Thorsby, de Sampdoria et croate Dusan Vlahovic, de la Fiorentina, sont ceux qui ont été touchés jusqu’à présent.

La série A est suspendue depuis le mardi 10 mars dernier, mais au cours des deux semaines précédentes, certains matchs se sont déroulés à huis clos dans les régions du nord, initialement considérées comme des “zones rouges”, et des portes ouvertes dans des zones qui n’étaient pas encore affectées par le virus.

Une “zone rouge” agrandie le 11 mars à l’ensemble du territoire national par le gouvernement italien, qui a ordonné dans son dernier décret de fermer toutes les entreprises, à l’exception de celles qui offrent des services essentiels tels que les supermarchés et les pharmacies, jusqu’au 25 de ce mois.

Le premier cas parmi les footballeurs du Serie A italienne Cela a été confirmé mercredi soir, lorsque la Juventus a annoncé que sa défense Rugani il avait été testé positif, bien qu’il soit asymptomatique et isolé.

Il n’a pas fallu longtemps pour montrer des signes de soutien de ses collègues et rivaux, avec les Espagnols Álvaro Morata, ancien jeune joueur qui venait de conquérir Anfield avec l’Atlético Madrid, qui lui a envoyé une “force!” (Force!) En italien sur Instagram.

Plus controversé a été le message que lui a dédié le Bosniaque. Miralem Pjanic, milieu de terrain de la Juventus, qui a regretté que quelque chose de “fort et” bruyant “” se soit produit pour que les autorités comprennent la nécessité d’arrêter le football.

L’ensemble du personnel de la Juventus, en plus du personnel technique, des managers et collaborateurs, soit 121 personnes au total, sont isolés. Presque tous se trouvent en Italie, tandis que le Portugais Cristiano Ronaldo respecte l’isolement nécessaire à Madère, à côté de sa mère, Dolores Aveira, qui se remet d’un problème cérébrovasculaire.

Pezzella, le dernier footballeur italien infecté par un coronavirus | Twitter

“Le monde traverse une période difficile et exige le plus grand soin et l’attention de tous. Aujourd’hui, je ne vous parle pas en tant que footballeur, mais en tant que fils, en tant que père, en tant qu’être humain conscient des derniers événements qui affectent le monde” a écrit Chrétien ce vendredi sur son compte Twitter.

“Il est important que nous suivions les recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et celles des gouvernements sur la manière de gérer cette situation. La protection des vies humaines est au-dessus de tout autre intérêt”, a-t-il ajouté.

“Je veux envoyer tout mon soutien à tous ceux qui ont perdu un être cher. Ma solidarité pour ceux qui luttent contre le virus, comme mon partenaire Daniele Rugani, et tout mon soutien pour le travail incroyable que font les professionnels de la santé en mettant sa vie en danger pour sauver celle des autres “, a-t-il conclu.

Quelques cas positifs qui ont augmenté verticalement entre jeudi et vendredi, avec la Sampdoria et la Fiorentina comme équipes affectées.

Attaquant italien Manolo Gabbiadini a été le premier à annoncer son positif jeudi et ce vendredi, la Sampdoria a signalé que quatre autres joueurs, Colley, Ekdal, La Gumina et Thorsby, ainsi qu’un médecin de club, sont infectés.

Quelques infections qui sont rapidement passées d’un club piémontais comme la Juventus à un club en Ligurie comme la Sampdoria et qui ont atteint Florence, en Toscane, avec Pezzella, Cutrone et Vlahovic qui se sont révélés positifs pour le virus.

Et si les cas se multiplient, il y a aussi du temps pour que de fausses informations soient diffusées dans certains médias sur le présumé positif de l’Argentin Paulo Dybala, l’attaquant de la Juventus et le coéquipier de Rugani.

“Bonjour à tous, je voulais confirmer que je vais bien et en isolement volontaire. Merci à tous pour les messages et j’espère que vous allez bien #NoFakeNews #coronavirus”, était le message publié par Dybala sur son compte Twitter officiel.