Pezzella, infecté, est “bien” et confiné à son domicile

L’Argentine Germán Pezzella, défense et capitaine de Fiorentina, qui positif pour le coronavirus samedi dernier, il va bien et il passe quinze jours de quarantaine dans sa maison à Florence, avec des contrôles quotidiens pour surveiller leurs conditions, le club toscan a informé EFE mardi.

17/03/2020

Agir à 17:13

CET

sport.es

Pezzella, ancien joueur de River Plate et du Real Betis, reste asymptomatique et isolé dans sa maison florentine, tandis que ses proches sont retournés en Argentine avant que l’urgence du coronavirus en Italie ne s’aggrave.

Le défenseur de Bahía Blanca, 28 ans, est l’un des trois joueurs de la Fiorentina qui ont été testés positifs pour le coronavirus avec le Croate Dusan Vlahovic et l’italien Patrick Cutrone.

Les conditions de Pezzella Ils sont contrôlés chaque jour par le service de santé de Florence et le joueur progresse positivement, explique la Fiorentina à l’EFE.

Au total, la Serie A a enregistré neuf cas de footballeurs positifs: cinq de Sampdoria, en Gambie Omar Colley, le suédois Albin Ekdal, les Italiens Antonino La Gumina y Manolo Gabbiadini et norvégien Morten Thorsby, l’un de la Juventus, l’italien Daniele Rugani, en plus des trois joueurs de la Fiorentina.

Dans le pays transalpin, il y a eu plus de 2 000 morts et plus de 27 000 infectés et le gouvernement italien a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des supermarchés et des pharmacies, pour éviter le risque de contagion.