Phil Jones a peut-être disputé son dernier match contre Man United

Phil Jones est devenu l’homme oublié de Manchester United.

Il est incroyable de penser que Jones n’a que 28 ans, seulement deux ans de plus que Paul Pogba et un an de plus que Fred.

Le défenseur central n’a disputé que deux matchs de Premier League cette saison, le premier contre Sheffield United à Bramhall Lane en novembre, où il a été remplacé à la mi-temps après une erreur terrible et des performances instables.

Sa seule apparition en Ligue depuis lors est survenue lors de la défaite 2-0 contre Burnley à Old Trafford.

Sa sélection dans ce match, et le match de Coupe de milieu de semaine suivant contre Tranmere, est venu à un moment où il n’y avait qu’un autre centre-arrière parfaitement en forme disponible pour Ole Gunnar Solskjaer, avec Victor Lindelof, Eric Bailly, Axel Tuanzebe et Tim Fosu-Mensah tous blessé et Chris Smalling et Marcos Rojo prêtés.

Solskjaer a joué avec trois défenseurs centraux régulièrement depuis cette défaite de Burnley, mais a choisi d’employer Luke Shaw comme défenseur central de fortune plutôt que de faire confiance à Jones.

Et maintenant, avec Bailly, Tuanzebe et Fosu-Mensah tous en forme à nouveau, l’homme de Preston n’a même pas atteint le banc en sept matchs consécutifs.

Sir Alex Ferguson a déclaré une fois que Jones pouvait être le meilleur joueur de United. S’exprimant en 2013, Sir Alex a déclaré: «Jones, sans doute son apparence, pourrait être notre meilleur joueur de tous les temps. Je pense que Jones est peut-être l’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais eu, peu importe où nous le jouons. »

Il a également été présenté comme le prochain Duncan Edwards par Sir Bobby Charlton et le prochain Franco Baresi par son manager de l’Angleterre, Fabio Capello.

Mais les blessures et les erreurs défensives ont tourmenté Jones depuis ces premiers jours et cette promesse n’a jamais été tenue.

L’athlétisme note que «Jones a raté 1 129 jours de football en raison de blessures et de maladies» et énumère la variété des blessures subies par l’Anglais. «Genou, ischio-jambiers, mollet, hanche, orteil, pied, cheville, cuisse, tibia, aine, épaule, bassin, dos – Jones a eu le lot, parfois à plusieurs reprises.»

L’approche pleine de sang que le défenseur a du jeu n’a pas seulement entraîné des blessures, mais aussi parfois des chutes comiques, des glissades et des gaffes qui lui ont valu une réputation comique sur les réseaux sociaux.

Les fans de football peuvent être cruels et Jones est devenu plus un diaporama de meme qu’un joueur ces derniers temps.

Même lorsque des images ont montré qu’il marquait un but incroyable dans le camp d’entraînement d’hiver de United le mois dernier, il a été impitoyablement traîné sur Twitter.

L’homme né à Preston est pleinement conscient de sa réputation et a décliné un témoignage la saison prochaine car il ne pense pas qu’il serait bien accueilli par les fans. “À part ma mère et mon père, qui d’autre se présenterait?”, A-t-il déclaré à l’Athletic.

Jones est un autre joueur, avec Jesse Lingard, qui devra peut-être essayer de se réinventer dans un nouveau club la saison prochaine et il y a eu des spéculations selon lesquelles United pourrait le laisser partir si une offre venait.

Ce sera une triste fin à ce qui promettait autrefois une brillante carrière à Manchester United.

