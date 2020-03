Philipp Lahm souligne la “crise existentielle” que traverse le football

L’ancien joueur de football allemand Philipp Lahm, joueur depuis de nombreuses années Bayern Munich, a souligné la “crise existentielle” que traverse le football international en raison de la pandémie de COVID-19, en espérant que tant les acteurs que les managers assument “un rôle d’exemple devant l’opinion publique”.

29/03/2020 à 20:22

CEST

E.P.

“Le football se remettra rapidement de cette crise existentielle, dès que nous parvenons à maîtriser le risque de contagion avec le vaccin correspondant “, a expliqué Lahm dans une interview au magazine dominical” Welt am Sonntag “.” La condition pour cela est que nous parvenions à maintenir, au beau milieu de la crise des coronavirus, les structures qui distinguent le football allemand et qui ont fait de la Bundesliga l’une des meilleures ligues au monde “, a ajouté le responsable du comité d’organisation de l’Eurocup 2024.

En outre, a rappelé “l’excellent travail” de la Fédération allemande de football (DFB) “avec de jeunes talents, les centres d’entraînement, les stades incroyables, les meilleures conditions d’entraînement, le haut niveau d’approbation du public et une très bonne présence dans les médias. “

Selon lui, ce n’est que “si les joueurs et les managers assument un rôle d’exemple devant l’opinion publique” que le monde du football sortira plus fort. “Les dons des entraîneurs et des footballeurs montrent qu’ils sont conscients de leur responsabilité”, a-t-il expliqué. “C’est le bon moment pour redonner quelque chose à la société, qui soutient notre sport, et aux personnes qui aiment le football”, a déclaré Lahm, 36 ans, champion du monde avec l’équipe allemande en 2014.