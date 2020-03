Philippe Coutinho “absolument fermé” contre son adhésion à Man United

Manchester United est le seul grand club pour lequel Philipe Coutinho de Barcelone ne signerait pas, selon Sport Witness.

Coutinho n’a jamais répondu aux attentes de Barcelone après son transfert de Liverpool de 145 millions d’euros (131 millions de livres sterling) en janvier 2018 et est actuellement prêté au géant allemand du Bayern Munich.

Le Brésilien a dans une certaine mesure ressuscité sa carrière au Bayern, marquant neuf buts et fournissant huit passes décisives en 32 matchs cette saison.

Le Bayern a toutefois décidé de ne pas rendre l’accord permanent et avec Barcelone souhaitant lever des fonds pour ramener Neymar du PSG et également pour signer Lautaro Martinez de l’Inter Milan, Coutinho devrait être vendu à la fin de la saison.

Sport Witness rapporte que Coutinho avait un accord verbal pour rejoindre les Spurs l’été dernier, lorsque Mauricio Pochettino était directeur, mais l’accord s’est effondré. Le point de vente estime que Pochettino reste un admirateur passionné du joueur de 27 ans et essaierait de le signer pour United s’il devenait leur prochain manager cet été.

Cependant, citant le média espagnol Sport, Sport Witness dit que «Coutinho n’aime pas rejoindre United en raison de son association passée avec leurs rivaux de la ligue, Liverpool. Par conséquent, le chemin pour les rejoindre est «absolument fermé» et les 20 champions anglais sont la «seule équipe» à être écartée par le joueur. »

Il n’est pas rare qu’un joueur représente United et Liverpool, Paul Ince, Peter Beardsley et Michael Owen ayant tous signé des contrats aux deux extrémités d’East Lancs Road. Si Pochettino succède à Ole Gunnar Solskjaer, il est certainement possible qu’il essaie de persuader Coutinho de suivre leur exemple.

