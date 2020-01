Philippe Coutinho confiant que le Bayern Munich peut remporter la Ligue des champions

Comme la plupart des joueurs du Bayern Munich, Philippe Coutinho semblait un peu fatigué à la fin du camp de mi-saison de l’équipe à Doha, au Qatar. Cependant, AZ a observé que les capacités techniques du Brésilien se démarquaient encore à l’entraînement. Coutinho semble être motivé pour faire quelque chose qu’il n’a pas encore pu: remporter la Ligue des champions. Quand il a été interrogé sur le prochain affrontement avec Chelsea, il a dit:

En huitièmes de finale, peu importe qui sera le favori dans les matchs. Le niveau est très élevé, les jeux sont serrés et compliqués. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, survivre au tour suivant et, à la fin, remporter la Ligue des champions, naturellement. Je pense que nous avons la qualité dans la liste pour le faire.

Alors que le Bayern continue de se battre sur trois fronts – la Bundesliga, le DFB-Pokal et la Ligue des champions – Coutinho pense que les Bavarois sont dirigés par le bon gars. Il semble que le Brésilien ait une très bonne relation avec l’entraîneur Hansi Flick. Il a dit à AZ que,

Hansi Flick est un très bon entraîneur. Il est très ouvert et parle souvent avec les joueurs. Flick fait sa part pour s’assurer que nous avons une bonne ambiance. Et lorsque vous vous amusez, il est beaucoup plus facile de faire un travail – dans les entraînements et dans les jeux.

Coutinho va encore plus loin dans sa relation avec Flick et dit qu’il pourrait les voir travailler ensemble pendant longtemps. Comme de nombreux joueurs l’ont fait, il a donné son sceau d’approbation pour que Flick reste l’entraîneur après cette saison. Il a dit,

Flick fait parfaitement son truc. Il a le potentiel d’être l’entraîneur du Bayern plus longtemps, même après cet été. Vraiment, chacun de nous, les joueurs, est content de lui, alors pourquoi pas? Mais cette décision revient bien sûr aux patrons du club.

Avec un Coutinho motivé et un club du Bayern heureux, Hansi Flick pourrait très bien mener cette équipe à la grandeur dans les prochains mois. On pourrait penser qu’un triple serait suffisant pour supprimer le tag intérimaire de son titre, en particulier avec autant de soutien de la part de tous les joueurs.