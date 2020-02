Philosophies en comparaison: la Lazio vole avec Immobile. Hellas sans vrai 9

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Il y a ceux qui ont l’attaquant le plus en forme de la ligue, et ceux de l’attaquant ont appris à en faire moins. La Lazio-Hellas Verona, prévue ce soir à 20h45, reprise de la 17e journée de A, est le défi entre ceux qui rêvent du championnat et ceux qui s’imaginent en Ligue Europa. Mais c’est aussi le défi entre deux formations apparemment très similaires et en réalité très différentes.

Trois défenseurs ont comparé. Inzaghi et Juric sont parmi les avocats de la défense à trois. Le premier ne part pas de ce schéma, mais le «découvre» au cours de son aventure capitoline. Pour la seconde, l’école Gasperini, c’était une étape beaucoup plus logique, en reprenant la leçon du professeur. Ils l’interprètent différemment, mais sous les deux formes peu orthodoxes: Inzaghi, avec Milinkovic-Savic et Luis Alberto dans la médiane, fait presque sans muscles, pour élever le rythme technique de l’équipe au-delà de toute mesure. Juric lit 3-4-2-1, une variante de 3-4-3 de “son” Gênes (en tant que joueur). La différence réside principalement dans l’avant.

Immobile contre la pointe mobile. 25 buts en 21 jours: Cyrus le Grand, dans tous les sens. Net du jeu choral de la Lazio, peut-être le plus régulier de ce championnat, la cerise sur le gâteau est sans aucun doute la performance du bombardier Campania, actuellement le meilleur buteur de cette saison. À Vérone aujourd’hui, il n’y a pas de véritable référence: jusqu’à cinq joueurs ont marqué 3 buts chacun et partagent le rôle de meilleur buteur de l’équipe. Cela découle également des choix: malgré le fait que Di Carmine et Pazzini forment une équipe, Hellas a construit sa fortune souvent et volontairement sur une voie différente de celle de l’avant-centre. Jusqu’à présent, il paie.