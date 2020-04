PHOTOS: Ainsi Lorena Cid a félicité son mari Lalo Trelles pour son anniversaire

Source: Twitter @eduardotrelles

Le commentateur sportif Lalo Trelles Il porte de longues nappes après avoir atteint l’âge de lundi dernier et sa femme, Lorena Cid, a profité de cette date spéciale pour dédier ongle félicitation romantique.

“Aujourd’hui, 21 avril, un anniversaire de plus pour l’amour de ma vie, après 11 ans de vie commune”, écrit-il. Cid sur son compte Twitter pour fêter Trelles.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez rend la vidéo sensuelle folle des réseaux

Aujourd’hui 21 avril, un anniversaire de plus de l’amour de ma vie @eduardotrelles après 11 ans de vivre des expériences heureuses ensemble Happy Bday my Love 💙🙏🥰 pic.twitter.com/AYS1RX10Cj – L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 21 avril 2020

L’ancien analyste de Televisa Sports et son partenaire ont acquis une grande pertinence sur les réseaux sociaux et partagent constamment une partie de leur vie avec différentes photos et vidéos.

Eduardo Trelles y Lorena Cid Ils ont leur propre projet intitulé “La Neta del Futbol”, un programme qui est diffusé sur Internet et ils discutent des points forts du football national et international.

Poulet coca, riz et eau de raisin 🍇 Restez à la maison 🏡 avec Lorena Cid et Lalo Trelles L&L 🙏💙☺️⚽️👸🏻🎥🗞📚 @ eduardotrelles (vidéo complète sur YouTube, facebook et Instagram) pic.twitter.com/Vm3svgbu0n – L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 1 avril 2020