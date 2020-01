PHOTOS – Inter-Cagliari, les plus belles images du match par TMW

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

L’Inter coule Cagliari 4-1 à San Siro avec des buts de Lukaku, Ranocchia et Borja Valero, atteignant les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Pour les insulaires, l’objectif du drapeau est signé par Christian Oliva. Ce sont les meilleurs clichés de la course par TMW

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– EXCELLENCE GOL ROMELU LUKAKU – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– DIEGO GODIN – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– BROZOVIC – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– DI MARCO E NANDEZ – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– CERRI E RANOCCHIA – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– EXCELLENCE GOL LUKAKU – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– EXCELLENCE GOL LUKAKU – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– FEDERICO DI MARCO – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

MILAN – 14/01/2020 – SOCCER – COUPE ITALIENNE – HUITIÈME – INTER – CAGLIARI

– SANCHEZ – PHOTO DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS © photo de DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

14.01 22:37 – OFFICIEL Sibilla Flegrea, de Naples voici le bébé gardien Maione

14.01 22:27 – Cremonese, Rastelli: “Castrovilli et Strefezza? Des jeunes très intéressants”

14.01 22:08 – RBN, Amoruso: “La Juve frappe en défense? Un gros gros en janvier”

14.01 21:56 – Serie A, record de spectateurs au stade lors du match aller

14.01 21:19 – Turin, Rincon en groupe. Le rapport complet sur Ansaldi et Zaza

14.01 20:34 – Pérouse, Cosmi: “Ceux qui ne veulent pas entraîner Napoli ont des problèmes psychologiques”

14.01 19:59 – Lazio-Cremonese 4-0, le compte rendu du match

14.01 19:36 – Fiorentina-Atalanta, les joueurs d’Iachini appelés: hors Boateng

01.11 19:33 – Milan, la liste des indisponibles: le problème des mollets de Calhanoglu

14.01 19:27 – L’ancien Sissoko prend sa retraite. Message de la Juve: “Bonne chance!”

01.11 19:21 – L’Inter, Zhang veut la Coupe d’Italie: il est interdit de sous-estimer la compétition

14.01 18:48 – Coupe d’Italie, qualification de descente pour la Juve et Milan. Toutes les cotes

14.01 18:36 – Udinese, entraîneur national de rugby anglais à la Dacia Arena avec Gotti

14.01 18:27 – Pérouse, Cosmi sur le VAR: “Arbitre gêné par notre pénalité”

14.01 17:57 – Sampdoria, Barreto de retour dans le groupe: Ramirez poursuit la reprise

14/01 17:46 – LIVE Perugia, Cosmi: “Objectivement supérieure à Naples”

14.01 17:42 – Kulusevski est le “footballeur AIC du mois” de décembre. Les images

14.01 17:12 – TMW RADIO Jacobelli: “Juve, équilibre positif. Naples, la confiance est nécessaire”

14.01 17:01 – Napoli-Perugia 2-0, le compte rendu du match

14/01 16:51 – Fiorentina-Atalanta, Gasperini appelé: il y a Caldara, hors de Châtaignes

14/01 16:33 – TMW RADIO Piccinini: “Napoli flop. Juve, Sarri a besoin de temps”

14.01 16:24 – Samp, Barreto est de retour pour s’entraîner en groupe. Le rapport complet

14.01 16:12 – TMW RADIO Pistocchi: “Eh bien Sarri et Conte. Boccia Napoli et Milan”

14.01 16:03 – Serie A, juge sportif: sept sont disqualifiés. Un tour à Kolarov et Lulic

14.01 15:31 – TMW RADIO D. Canovi: “Inter, Vidal a besoin de plus qu’Eriksen”

14.01 15:27 – Le tournoi de Viareggio s’installe à La Spezia

14.01 15:06 – TMW RADIO Di Marzio: “Juve, les joueurs sont mal à l’aise avec Sarri”

14.01 14:27 – Bologne, Fenucci: “Heureux d’accueillir l’Italie à Dall’Ara. Nous serons prêts”

14.01 12:27 – Lazio-Cremonese, les joueurs d’Inzaghi appelés: Correa et Leiva

14.01 12:18 – Naples, le jeune Idasiak est ajouté à l’effectif de la Coupe d’Italie

1er étage

Dix-neuf jours sont passés aux archives: la première étape du championnat de Serie A est maintenant terminée, et il est possible de tirer un premier bilan de la façon dont les vingt équipes du championnat maximum se sont comportées à mi-parcours. Également basé sur les objectifs: Juve regarde …