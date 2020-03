PHOTOS: Suzy Cortez montre son côté le plus sexy en quarantaine

Source: Twitter @famazinecom

En pleine quarantaine le modèle Suzy Cortez, mieux connu sous le nom de Miss boom boom, a captivé ses followers avec son côté le plus sexy. Cette fois, la Brésilienne a fait fureur sur les réseaux sociaux après avoir téléchargé des photos où elle porte un porte-parole.

L’Amérique du Sud est devenue célèbre pour être l’un des fans les plus fervents de Lionel Messi; sur Instagram, il a plus de deux millions de followers et combien avec 1500 postes.

D’un autre côté Miss boom boom exprimé son désir d’aider les personnes touchées par COVID-19, puisque vous avez en tête de vendre aux enchères des T-shirts Barcelone collecter des fonds et ainsi comparer gaze, alcool et masques pour les plus pauvres.

Après les bonnes actions, plusieurs de ses partisans lui ont envoyé des messages de soutien et lui ont demandé de faire attention aux infections à coronavirus.