Piacci ne touche pas et un nouveau fond se pose

NAPLES. Alors que l’équipe travaille sous les ordres de Gattuso face au défi contre Brescia, un match important pour l’avenir européen de Naples, nouveaux développements concernant “Affaire des amendes”. Les premières nouvelles, révélées par la Gazzetta dello Sport, sont liées à appel rejeté concernant le refus de l’arbitre Piacci.

PIACCI CONFIRMÉ, NOUVEAU CONTEXTE

Le juge Buttafoco donne donc raison à l’entrepriseCette situation, entre autres, pèse sur les renouvellements contractuels de plusieurs acteurs, toujours en attente et sur lesquels Giesse di Giesse travaille depuis un certain temps. À l’heure actuelle, un procès civil pèse sur chaque joueur et vaut un quart de l’engagement annuel. Le soir de la mutinerie, la Gazzetta dello Sport ajoute également un détail supplémentaire issu de la dépôt des peines ce qui explique comment Lorenzo Insigne a chargé le vice-président Edoardo De Laurentiis de s’éloigner des vestiaires. De plus, après la communication de la réticence des joueurs à passer la nuit au camping, dans une discussion animée, le Giuntoli a déclaré avoir révélé la gravité de l’acte qu’ils effectuaient et rupture contractuelle.