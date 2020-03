Pianura-S.Giuseppe 2-1, la victoire d’Azzurri et le crochet Ischia au sommet

Au stade “Simpatia”, le plaine, à la recherche de la connexion possible avec le sommet d’Ischia retenu par la Rione Terra au pair, a organisé une Saint Joseph en grande forme, qui se retire des bidonvilles du classement du Groupe B de Promotion.

Le départ est de marque locale, la Plaine démarrant fort et à 11 ‘à deux pas de l’avantage avec la double conclusion de Pirone, mais l’extrême défenseur de San Giuseppe est super. Les convives parviennent à se resserrer au fil des minutes et à la fin de la première fraction ils avancent grâce à l’objectif de D’Ambrosio.

Dans la seconde moitié, la Plaine n’abandonne pas et à 17 ‘remporte un coup de pied de pénalité, Pirone étant débarqué dans la zone par Mention; Ioio, entré quelques minutes plus tôt, n’a pas raté le tir 1-1 sur place. Un come-back qui s’est achevé peu de temps après, quand à 21 ‘Mature est arrivé tout d’abord sur le corner battu par Pirone, et a signé le 2-1.

Ce sera le score final, la Plaine conquérant trois points décisifs qui valent le lien avec Ischia en premier lieu, pour un duel de plus en plus passionnant entre les deux équipes, à la recherche d’une promotion directe en Excellence.