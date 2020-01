Piatek, Suso et Paquetà vers la vente

De l’essentiel au débutant: le destin à Milan de Piatek, Suso et Paqueta pourrait être enfermé dans ces quelques mots. L’année dernière, sous la direction de Gattuso, Suso était très titulaire, et après leur arrivée en janvier, Piatek et Paquetà étaient également devenus des pièces maîtresses pour le 4-3-3. L’AC Milan leur a dit. Un an plus tard, cependant, tous les trois, après pas à la hauteur, se retrouvent en marge du projet et avec un pied devant la porte de Milanello.

De la poule à la marginalisée

Le fil entre la victoire et la défaite, entre le succès et le fiasco est si subtil, demandent Suso, Piatek et Paquetà. L’arrivée d’Ibrahimovic, le changement de forme, les résultats qui, bien qu’ils viennent frénétiquement, ont donné encore plus de force aux choix faits par Pioli qui a laissé les trois sur le banc à la fois à Cagliari et contre l’Udinese.

Le marché est ouvert et les admirateurs ne manquent pas en Europe pour les trois: Suso est sollicité par le Valenciaet vous devez toujours garder un œil sur Rome, il y a toujours sur le brésilien Leonardo et son PSG qui surveille constamment la situation et l’attaquant polonais a des admirateurs Premier League et Bundesliga. Cependant, aucune offre n’est arrivée via Aldo Rossi: de nombreuses enquêtes, mais rien de concret.

Certes, également comme l’a souligné le Corriere dello Sport, Milan serait prêt à prendre en considération toute offre sur les trois joueurs, qui semblent être déclassés et hors de toute pensée de la direction des Rossoneri.