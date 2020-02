Piatek, tourné à Milan: “Les attaquants changent chaque année, c’est une habitude …” | Primapagina

Un adieu a souffert pour Krzysztof Piatek que Milan. L’attaquant polonais avait confié à un publication sociale ses remerciements aux Rossoneri et aux fans après le transfert définitif auHertha Berlin, qu’il a fait ses débuts vendredi. Impossible de rester à Milan après l’arrivée encombrante de Zlatan Ibrahimovic, mais après les remerciements, le Pistolero enlève également des cailloux de ses chaussures et lance une flèche au diable.

LA FLÈCHE – Aux yeux de Piatek, ça se termine la gestion des assaillants par Milan, non seulement l’année dernière, mais en élargissant le champ à l’histoire récente du club Rossoneri en général. En fait, Bild rapporte quelques déclarations du Polonais, y compris sa critique personnelle de son ancien club: “Le gardien de but est une passion, les attentes sont très élevées à Berlin et les fans de la ville m’ont crié” Piatek, pum, pum, pum! Banc de Milan après l’arrivée d’Ibrahimovic? Cela se passe à Milan. Les attaquants changent chaque année, donc c’est probablement une habitude avec eux».