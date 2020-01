Pichu Cuellar a vu le rouge pour simuler

Sans aucun doute, l’une des images que le derby métropolitain nous laisse est l’expulsion du gardien de but de Leganés, Pichu Cuéllar, ce qui a obligé Jonathan Silva à avoir effectué les trois changements. Déjà à la 76e minute, il avait été réprimandé pour avoir protesté contre l’arbitre Mateu, Quoi montre le deuxième jaune pour simuler un assaut d’un garçon de balle.

27/01/2020

Agir à 12:47

CET

Ramón Fuentes

Ainsi, il est collecté dans le dossier d’arbitrage: «A la 90e minute, le joueur (1) Cuellar Sacristan, Ivan a été réprimandé pour la raison suivante: Pour faire semblant d’avoir été agressé par un garçon de balle et s’adresser à moi en faisant des observations & rdquor ;.

En d’autres termes, ce n’est pas pour perdre du temps comme on pourrait le penser au départ. Mais en plus le dossier d’arbitrage de la collégiale valencienne recueille que Pichu Cuéllar, non seulement retarde son départ sur le terrain, Il a également affronté deux joueurs de l’Atlético de Madrid: “Une fois expulsé, il a retardé son départ du terrain face à plusieurs adversaires, lui pinçant le numéro 20 (Víctor Machín Pérez) au visage et agissant a ensuite suivi plusieurs coups sur le cou et la poitrine du numéro 9 (Álvaro Borja Morata Martín) et a insisté sur le fait qu’il avait été attaqué par un garçon de balle. “

UNE PEINE DE DÉTERMINATION

Normalement, le gardien de Leganés est puni d’un seul match à cause de son double jaune. Le code disciplinaire établit l’avertissement en cas de simulation. Mais il n’est pas exclu que le comité de la concurrence, selon le dossier d’arbitrage, décide de sanctionner l’action de Cuéllar, auquel cas je pourrais même supposer un acte de provocation que le code disciplinaire punit avec un à trois matchs.

D’accord c’est le scénario le plus improbable possible. Bien qu’il soit habilité à le faire figurer dans le dossier d’arbitrage, ce n’est que de cette manière qu’il est entendu que le collégial l’a enregistré. Et l’acte, en ce qui concerne la véracité qui est incluse dans le dossier disciplinaire fédératif, pourrait prolonger la sanction initiale de deux parties pour l’expulsion du gardien de but de Leganés.