Pierre-Emerick Aubameyang pourrait propulser le joueur celtique au niveau supérieur – HITC

L’attaquant du Celtic est lié à un déménagement à Arsenal cet été.

Si l’on en croit les rumeurs, l’Odsonne Edouard du Celtic est sur le radar d’Arsenal cet été.

Le Mirror a rapporté le week-end dernier que le tueur à gages Hoops était très apprécié dans la hiérarchie d’Arsenal.

Le joueur de 22 ans a marqué 28 buts toutes compétitions confondues pour le Celtic cette saison et sans la suspension de COVID-19, il aurait peut-être franchi la barre des 30 buts.

Vous pouvez voir pourquoi les Gunners seraient intéressés et, inquiétant pour les champions écossais, cela pourrait être réciproque.

Arsenal a décliné ces dernières années mais c’est toujours un énorme club et étant donné la connexion française au nord de Londres récemment, il y a une chance qu’Edouard ait grandi avec une forte affinité avec le côté anglais.

Mais il y a une motivation supplémentaire à rejoindre potentiellement Arsenal: la chance de jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang.

L’international gabonais est lié à un éloignement de l’Emirates Stadium mais s’il reste, Edouard pourrait passer les prochaines années de sa carrière à apprendre de l’un des meilleurs du métier.

Aubameyang, qui a atteint la barre des 50 buts plus rapidement que Thierry Henry en Angleterre, est un buteur de classe mondiale et il y a peu de mieux pour qu’Edouard apprenne.

Cela ne suffira peut-être pas pour le faire arriver à Arsenal, mais l’attaquant celtique doit avoir le dessein d’être le meilleur qu’il puisse être et avoir Aubameyang comme coéquipier pourrait accélérer son développement, comme cela a sans doute été fait pour Gabriel Martinelli.

À 22 ans, il reste beaucoup de temps à Edouard pour aller mieux et peut-être, juste peut-être, avoir Aubameyang comme coéquipier et concourir à un niveau plus élevé pourrait le faire passer au niveau suivant.

Dans d’autres nouvelles, Arsenal et Liverpool, un joueur “génial” et “étonnant”, auraient voulu aimer la Premier League