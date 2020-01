Pinola, en souvenir de la finale des Libérateurs: “J’ai échoué et je prends les choses en main”

Javier Pinola a reconnu mercredi que le renouvellement de son contrat Rivière est sur la bonne voie, mais a également eu le temps de se souvenir de la fin de la Copa Libertadores 2019 dans lequel le millionnaire est tombé devant Flamengo à l’heure. Dans cette partie de l’entretien, il a fait preuve d’autocritique et a dit qu’il avait échoué.

J’ai échoué et je m’occupe

“Je n’ai plus jamais revu la finale, vous le savez et vous l’avez en tête”, a expliqué le défenseur expérimenté qui aura bientôt 37 ans. Puis, il a ajouté: “J’ai joué un grand match mais au cours des trois dernières minutes, quand j’ai dû avoir froid, j’ai échoué et j’ai pris les choses en main.”

Concernant la rénovation, il a déclaré “qu’il est sur la bonne voie”. “Une chose que j’ai apprise dans le football avec d’anciens coéquipiers que j’avais avec le passé à River, c’est qu’ils m’ont dit: ‘De River, tu ne dois jamais partir à moins qu’ils ne te jettent dehors parce que plus tard tu finis par le regretter'”, a-t-il avoué.