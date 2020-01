Pinola: “Riquelme est une référence dans le football argentin et mondial”

Javier Pinola continuera à River. Le joueur lui-même a écarté les rumeurs qui ont retenti et a confirmé qu’il continuerait dans le club de son amour.

Maintenant, le défenseur de 36 ans a profité de la pré-saison pour laisser quelques commentaires avec quelques méfaits sur le rival Millionaire classique. Interrogé sur ce qu’il dit aux gens quand ils lui demandent ce qui est arrivé à Boca, la centrale a averti: “Que nous gagnions, c’est la chose importante.”

Un peu plus grave, Pinola a raconté à propos du Xeneize que “Il y avait toujours un respect mutuel. Mais enfant, je devais vivre l’époque où River était champion mais nous ne pouvions pas les battre. Et maintenant, c’est l’inverse. Nous devons continuer avec cette conviction, mais pas parce que nous ne nous préparons que pour Boca: nous le faisons pour chaque jeu, bien que ces classiques soient des défis que nous aimons et qui vous conduisent à l’exigence de ne pas descendre un peu. “

Pour le footballeur, River n’est pas un karma pour Boca: “c’est notre plus grand rival, rien de plus”. En dialogue avec Olé, le joueur a également évoqué le retour de Riquelme dans le club rival bien que cette fois depuis une place de leader. “Riquelme est une référence du football argentin et mondial. Un gars très intelligent qui aime le football. Il en sait beaucoup et j’espère qu’il pourra appliquer ces connaissances d’une autre fonction.” averti.

Enfin, demandé si l’ensemble de La Boca a changé avec le retour de Román, il a été franc: “Non. C’est la Bouche habituelle. La Bouche réalisée par Miguel Ángel Russo, et rien de plus.”