Pioli: “Milan Ibra-employé? Je pense à Dzeko, Immobile, Lukaku et CR7”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

En marge du banc d’or à Coverciano, l’entraîneur de Milan Stefano Pioli il s’est concentré sur les micros de Sky faisant le point sur son équipe en vue du derby contre l’Inter. “Gasperini a gagné ce prix pour ce qu’il a fait et fait cette saison. Bien que j’aurais voté pour Mihajlovic (lauréat du Special Sector Technical Award), à la fois parce qu’il a élevé Bologne et pour ce qu’il a montré ces derniers mois difficile “.

Une pensée après le match nul contre Vérone? “L’idée est d’avoir mis tant de générosité sur le terrain. Il n’y a aucun regret quant à notre envie de gagner, nous aurions pu et dû faire mieux la dernière demi-heure”.

Maintenant, il y a le derby. L’Inter a gagné contre l’Udinese. “L’Inter est une équipe très solide et complète. Mais je ne crois pas à un match comme le derby, les points de distance au classement comptent beaucoup. Vous devez mettre vos valeurs sur le terrain.”

Y a-t-il un risque pour Ibrahimovic de devenir dépendant? “Moins vous dépendez d’un joueur, plus vous avez de chances d’avoir l’équilibre. Cependant, il est inévitable que les champions donnent à l’équipe plus d’opportunités d’être encore plus performants. Je pense aussi à Dzeko à Rome, Cristiano Ronaldo à la Juve, Immobile à la Lazio , Lukaku à l’Inter. Ibra avait une fatigue compliquée par une grippe, mais maintenant elle va mieux, voyons. ”

Quel effet les débuts de Daniel Maldini ont-ils eu sur vous? “C’est un garçon talentueux, de bonne technique. Un jeune homme de bonne espérance. Il était prêt à entrer, même s’il a joué quelques minutes. Cela peut être le début d’une chose plus importante.”

Europe? “C’est un objectif pour un club comme Milan, il l’a toujours été. Cependant, il y a beaucoup de matchs et nous devons nous concentrer sur notre travail quotidien. Le championnat de compétition, même les petits-moyens, a grandi et nous devrons donc toujours mettre la performance hauteur ».