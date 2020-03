Pione Sisto, joueur du Celta de Vigo, ignore la loi sur la quarantaine en Espagne et s’échappe au Danemark dans sa voiture | Ligue d’Espagne | Football























































































































Le joueur danois Pione Sisto a ignoré la loi espagnole et est parti pour son pays en voiture.

Pour:

Felipe Galindo

28 mars 2020 à 14 h 52

L’Espagne est en situation d’isolement obligatoire dans toutes ses villes en raison de la grave crise sanitaire à laquelle elle est confrontée en raison de la propagation du nouveau coronavirus. L’attaquant danois Pione Sisto, coéquipier de Jeison Murillo au Celta de Vigo, se souciait peu de la règle édictée par le gouvernement, alors qu’il décidait de violer la loi sur la quarantaine et partait pour son pays d’origine, le Danemark.

Sisto a ignoré les règlements édictés par les autorités sanitaires espagnoles et a décidé de se diriger vers le Danemark dans sa voiture, parcourant près de 3 000 kilomètres pour atteindre sa destination. Le joueur a décidé que le meilleur endroit pour passer la quarantaine générée par le covid-19 est son pays, car la situation sanitaire en Espagne est assez critique.

L’attaquant danois est dans l’œil de l’ouragan pour avoir violé une mesure de santé obligatoire et on ne sait pas encore si son club, Celta de Vigo, ouvrira tout type de dossier disciplinaire après ce qui s’est passé. En Espagne, ils assurent que plusieurs des joueurs référents du club, ont demandé aux directeurs de prendre des mesures et de donner à Sisto une punition exemplaire après avoir violé une loi qu’il est essentiel de respecter en ce moment.

