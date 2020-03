Piqué: “Nous sommes touchés mais pas coulés”

Gerard Piqué a analysé pour Movistar TV la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid: «Nous pensions que nous pouvions obtenir un bon résultat, nous avons contrôlé la première mi-temps contre un Madrid que je pensais être le pire que j’ai vu au Bernabéu. Ensuite, nous avons perdu le contrôle et dans un jeu malheureux, j’ai dévié pour le but. Je pense que nous avons raté une occasion importante de frapper la table. Le contrôle et la possession étaient les nôtres et notre objectif aurait été une montagne pour eux. Sur la base des pertes, ils ont augmenté et maintenant ils sont renforcés. Nous sommes touchés mais pas coulés. Si nous faisons les choses correctement jusqu’à la fin, nous pouvons toujours gagner la Ligue. »