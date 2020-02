Pirata FC: ils l’ont signé au milieu de la crise, il a démissionné, il est parti ennuyeux et Carlos Cortijo dirigera à nouveau en Deuxième Division Deuxième Division

Mis à jour le 27/02/2020 à 17:07

En novembre 2019, Carlos Cortijo a démissionné de son poste de directeur technique de Pirate FC en conférence de presse complète. Le stratège était mal à l’aise de subir une chute décisive dans ses aspirations à rester dans la catégorie supérieure après une chute de 3-0 contre Cantolao à Lambayeque.

«Ma fin est venue avec Pirate FC Aujourd’hui, je vais parler avec le président pour exprimer cela. Ils doivent donner une continuité aux plus jeunes de l’équipe. Malheureusement, cela ne me permettra pas de continuer à grandir ici et je devrai chercher d’autres horizons », a-t-il déclaré. Carlos Cortijo.

Alors, Pirate FC mettre Alex Celis en tant qu’entraîneur et c’est ainsi que l’équipe de Lambayecan a fait ses adieux au football professionnel. Bien sûr, à cette époque, l’institution a traversé une forte crise au niveau de la direction et sa situation était compliquée, à tel point qu’elle était spéculée sur sa disparition.

Maintenant Pirate FC Il se prépare à affronter la deuxième division. Pour cela, le conseil a embauché Carlos Cortijo. Oui, encore une fois, le technicien aura la responsabilité de conduire à l’équipe du Nord; cette fois pour revenir à la catégorie la plus élevée.

Pirate FC Il gardera son logo et ses couleurs particulières sur la chemise. Cependant, les sponsors seront différents pour cette saison. En revanche, le conseil d’administration prévoit de conclure des contrats importants dans les prochains jours, pour faire face au championnat.

