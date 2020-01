Pistoiese, Pancaro: “Huit résultats utiles d’affilée, nous grandissons”

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

Le technicien Pistoiese, Giuseppe Pancaro, a ainsi analysé la bonne forme des oranges, à la recherche du huitième résultat utile consécutif: “Nous sommes une équipe qui grandit – rapporte PistoiaSport.com – et je suis vraiment satisfait de ce que nous faisons. A Gozzano, nous avons créé beaucoup, nous méritions de gagner mais nous n’étions pas bons à concrétiser. Contre une équipe organisée comme Albinoleffe, nous avons attendu le bon moment pour couler le tir, trouver le chemin vers le but, gagner trois points de plus que mérités. La Carrarese? Une équipe solide, avec une grande individualité dans chaque département et formés par un technicien expert et très préparé. Ils sont en bonne santé, enthousiastes et proviennent d’une série de résultats utiles consécutifs. Nous devons être bons pour faire un jeu équitable en concédant peu. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

25.01 10:57 – Ardito: “Sienne a disputé? Il reste 5 points derrière le deuxième”

25.01 00:55 – Les Semaines Panini de la Lega Pro: albums gratuits au stade

25.01 00:35 – Cesena, Martini: “Il n’y a pas d’ultimatum pour le technicien”

24.01 23:55 – Modène, Salvatori: “Ici seuls les joueurs qui croient au projet”

24.01 23:50 – Ds Avellino: “Gardien Dini de fiabilité sûre, ce sera plus qualitatif”

24.01 23:35 – tmwOlbia, mouvements sur Crosta: il y a aussi la zone de Pistoia

24.01 23:05 – Daniele Paponi, un facteur en Serie C. Et maintenant, le cadet vise pour lui

24.01 22:11 – “Excusez-moi, vous marquez aussi?” Ravenne et l’ironie d’annoncer Mokulu

24.01 21:56 – Reggina officielle, Salandria vendue à Catane

24.01 21:42 – Fonctionnaire de Bari, Kupisz transféré prêté à Trapani

24.01 20:42 – officiel Juventus U23, Brunori arrive carrément de Pescara

24.01 19:42 – Bari, le véritable achat de janvier est chez lui: le boom de Simeri

24.01 19:12 – Officiel de Padoue, Merelli prête à Rieti

24.01 19:06 – officielParma, Dini all’Avellino et Golfo al Potenza

24.01 18:57 – Pise-Juve Stabia, les joueurs de D’Angelo appelés: défense remodelée, 4 absences

24.01 18:42 – Monopoli officiel, Rota renouvelle avec le vert et le blanc jusqu’en 2022

24.01 18:27 – tmw Reggina, Salandria au revoir: il s’agit de l’indemnité de départ

24.01 17:42 – Carpi, Van der Heijden revient en Hollande. Carletti vers Ravenne

24.01 17:33 – tmw Monopoli, Cuppone peut partir. Il y a Avellino

24.01 17:18 – tmwVicenza, Hellas aime aussi Vandeputte mais une offre est nécessaire

24.01 16:57 – Ravenne officiel, Mokulu prêté par Padoue

24.01 16:33 – officiel d’Alexandrie, Gregucci est de retour sur le banc

24.01 16:18 – tmw Avellino, contacts avec Frosinone également pour Matarese

24.01 16:03 – officier de Caserte, Petta arrive de Sicula Leonzio

24.01 15:57 – Feralpisalò officiel, Guidetti renouvelle jusqu’en 2021

24.01 15:18 – Bari, Scala: “Veseli réfléchit. Il y a peu de clarté pour Ninkovic”

24.01 14:57 – focusSeries C 2019/2020, les bancs: Auteri revient à Catanzaro

24.01 13:33 – officiel Novara, le greffon au milieu de terrain est la classe Strechie 2000

24.01 13:27 – tmw Avellino, pour les renforts on regarde Frosinone: comme Tribuzzi

24.01 13:25 – tmwCasertana, il est fait pour Petta. Il proviendra de Sicula Leonzio

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …