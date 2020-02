Pjanic en difficulté, Douglas Costa malchanceux: TMW vote

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Szczesny 6 – Met un morceau quand il le peut (défilé extraordinaire sur les Pharaons), irréprochable sur les deux buts encaissés.

Cuadrado 5.5 – Déployé une fois de plus en tant qu’arrière, il ne parvient pas à avoir un impact, bien que Lazovic ne souffre pas particulièrement. Au final, il élève la gamme avec l’entrée de De Sciglio, sans créer de dangers.

De Ligt 6 – Des performances sans bavures particulières pour le défenseur hollandais, qui est toujours très prudent et limite les dégâts.

Bonucci 5.5 – Découvrez quelques situations compliquées, surtout en première mi-temps. Puis il commet la naïveté décisive, sanctionnant Vérone.

Alex Sandro 5.5 – Dans la première moitié, il ressemble à un poisson hors de l’eau. Vérone attaque beaucoup dans ses parties et ne peut pas prendre les mesures. En seconde période, cela s’améliore mais cela ne suffit pas.

Bentancur 5.5 – L’un des plus positifs lors d’une soirée négative pour la Juventus. Personnalité et bonne géométrie, les coéquipiers ne l’aident pas. Il a une certaine responsabilité dans l’action menant au tirage au sort de Borini, ce qui affecte l’évaluation finale. (’82 ‘ De Sciglio s.v.).

Pjanic 5 – En grande difficulté sur les adversaires pressants, il perd trop de balles et sert par inadvertance Borini à l’occasion du but 1-1.

Rabiot 6 – Il est en croissance, mais il ne peut toujours pas être décisif, un facteur. Lorsque les rythmes montent, cela devient difficile.

Douglas Costa 6 – Quelques accélérations, une barre transversale et un peu plus. Et une autre blessure musculaire survient également. Quand il sort, les bianconeri sortent. (À partir de 72 ‘ Ramsey 5.5 – Il ne peut pas entrer avec le bon aspect, il ne trouve jamais le pari gagnant).

Higuain 5.5 – Il bouge et essaie de jouer la banque. Il n’a qu’une seule chance, après 90 “, alors il est toujours bien contrôlé. (A partir de 59 ‘ Dybala 5.5 – Entrez avec le désir de diviser le monde et la Juve débloque le jeu. Descendez ensuite à la distance).

Cristiano Ronaldo 6.5 – Désormais, l’équipe de la Juventus dépend de lui, et c’est un facteur sur lequel Sarri doit travailler. Il est le seul à créer des dangers tout au long du match, il trouve le filet pour le dixième match consécutif.