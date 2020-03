PL interdit la poignée de main fair-play sur les problèmes de coronavirus

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 19h00

La Premier League a renoncé à la poignée de main de fair-play d’avant-match jusqu’à nouvel ordre en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Les clubs ont été invités à faire des plans d’urgence pendant que les officiels s’attaquent à une épidémie potentielle de covid-19.

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a révélé plus tôt dans la semaine que ses joueurs avaient reçu pour instruction de ne pas se saluer en se serrant la main, tandis que Liverpool a déclaré qu’il n’y aurait pas de mascottes d’escortes sur le terrain.

La Premier League a maintenant agi, expliquant pourquoi elle a supprimé la poignée de main d’avant-match.

“La poignée de main de fair-play de Premier League n’aura pas lieu entre les joueurs et les officiels de match ce week-end jusqu’à nouvel ordre sur avis médical”, indique un communiqué.

«Le coronavirus se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche et peut être transmis aux mains et transmis par une poignée de main.

«Les clubs et les officiels de match exécuteront toujours le reste du protocole de sortie traditionnel avant chaque match.

“En entrant sur le terrain de jeu, les deux équipes continueront de s’aligner, accompagnées par la musique de Premier League, puis les joueurs de l’équipe à domicile passeront devant leur opposition sans leur serrer la main.”

