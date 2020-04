PL rivalise avec un grand fan de Tottenham Hotspur 26 ans – HITC

L’attaquant de Chelsea Tammy Abraham et la star de Tottenham Hotspur Harry Kane jouent ensemble pour l’Angleterre.

L’attaquant de Chelsea, Tammy Abraham, a fait l’éloge de la star de Tottenham Hotspur et de son coéquipier international anglais Harry Kane lors du match FIFA 20 de la Copa 90.

L’attaquant de 22 ans joue avec le joueur de 26 ans pour l’équipe nationale de football d’Angleterre, et il a été époustouflé par la star de Tottenham.

Abraham a déclaré à propos de Kane lors du match FIFA 20 de la Copa 90: «Meilleur attaquant du monde. S’entraîner avec Harry (Kane) est fou.

«Même lorsque nous n’avions que de petites choses comme les coups de pied arrêtés avant un match, le ballon est venu à lui dans la surface et tout le monde était juste détendu et relaxant, Kane l’a frappé dans le coin supérieur. Vous pouvez simplement le regarder et «wow» ».

Statistiques

Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde et s’est avéré être un buteur régulier en Premier League au fil des ans.

L’international anglais a marqué 11 buts et fourni deux passes décisives en 20 matches de Premier League cette saison, tandis qu’en 2018-19, il a marqué 17 buts et fourni quatre passes décisives en championnat, selon WhoScored.

En 2017-2018, Kane a marqué 30 buts et fourni deux passes décisives en championnat, tandis qu’en 2016-2017, il a trouvé le filet 29 fois et sept passes décisives en championnat, selon WhoScored.

Le football en Angleterre est actuellement suspendu en raison de la crise sanitaire mondiale.

Pendant ce temps, le jeune de Tottenham, Ryan Sessegnon, a déclaré sa meilleure position.

L’international anglais des moins de 21 ans, âgé de 19 ans, peut fonctionner comme ailier gauche ou arrière gauche.

Sessegnon a déclaré lorsqu’on lui a demandé quelle était sa position préférée, comme le montre la vidéo ci-dessous: «Pour moi, je dirais arrière gauche ou arrière gauche. En formation de 5-3-2, comme ailier. Ou si nous jouons à quatre, je jouerais comme arrière complet et attaquer. “