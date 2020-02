Plain-Oratorio Don Guanella 1-0, les Azzurri reprennent leur marche

Au stade “Simpatia”, le plaine a accueilli leOratorio Don Guanella Scampia pour la 22e journée du Groupe B de Promotion Campanie.

Après avoir perdu 2-1 lors de l’affrontement direct avec Ischia, après avoir coûté le sommet à deux points de là, la Plaine veut reprendre sa course pour rechercher une promotion directe en Excellence. D’autre part, un Oratorio Don Guanella en pleine ligne avec l’objectif de salut et de retour de trois résultats consécutifs utiles, dont le dernier est le 1-1 interne avec Virtus Ottaviano.

La première fraction, bien qu’avec une prévalence territoriale bleue, ne voit pas le match déverrouiller. A 36 ‘, grande chance pour Borrelli de frapper la barre transversale. Dans la seconde moitié, la Plaine devient plus efficace et à 7 ‘l’épisode qui change le score arrive. Les hôtes ont remporté un penalty et Pirone est apparu sur place, qui ne s’est pas trompé des onze mètres pour le 1-0.

Azzurri essaie de le fermer mais l’Oratorio Don Guanella essaie de rester dans le match malgré le forçage. Dans le dernier match, Cardore bat de manière optimale sur un coup franc, frappant le poteau. Cependant, le résultat ne change pas davantage et la Plaine revient à nouveau après son arrêt sur l’île.