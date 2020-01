Plainte de Marcelo Gallardo sur le terrain de jeu Monumental

Lors du match précédent contre Central Córdoba par Superliga, Marcelo Gallardo a donné une conférence de presse et s’est plaint de l’état du terrain de jeu monumental.

“Tout le début de l’année nous avons certains inconvénients, ce ne sera pas l’exception. La semaine dernière, quand j’étais au stade, je m’inquiétais beaucoup. Nous n’avons pas d’autre choix que le fait que le terrain de jeu soit le meilleur possible en raison du court temps de récupération “, a commencé la poupée.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Quand le terrain est mauvais, c’est pour tout le monde. Le niveau ne baisse pas seulement pour nous, c’est pour tout le monde. Ce serait bien si tous les champs vont bien, pour le spectacle. On ira mieux, du moins c’est ce qu’ils m’ont dit, dans un mois et demi. “

“Nous n’aimons pas avoir un terrain en mauvais état pour pratiquer notre football. Quoi qu’il en soit, nous l’assimilons et espérons qu’il sera un peu plus présentable. Présentable, pas de maquillage. Montrez-moi le visage tel qu’il vient, comment nous nous sommes réveillés. C’est difficile pour certains, mais pour d’autres … “, a-t-il conclu.