Plan de transfert en place alors que Man Utd se prépare pour Romero, Grant quitte

Date de publication: Mercredi 5 février 2020, 7h47

Manchester United devrait faire ses adieux aux gardiens Sergio Romero et Lee Grant cet été – mais les Red Devils ont déjà un plan solide en place pour remplacer le duo.

argentin Romero a impressionné lorsqu’il a été appelé en tant qu’adjoint de David De Gea depuis son arrivée de la Sampdoria en 2015, mais selon The Sun, on s’attend à ce qu’il passe à la Liga en été avec Villarreal et Real Sociedad, tous deux jetant des regards admiratifs.

L’Argentin, qui a été sélectionné à 96 reprises, aura encore 12 mois à jouer à la fin de la saison, mais il souhaite jouer au football en équipe régulière et on pense Uni ne se mettra pas sur son chemin si une offre importante se présente, malgré son record incroyable de 35 feuilles blanches en 54 apparitions pour United.

Une source de United est citée dans le journal: «Sergio Romero est heureux chez United mais il y a beaucoup d’intérêt pour lui.

«À un moment, il pensait qu’il pourrait même avoir une chance d’être No1, mais c’était avant que David ne renouvelle son contrat à la fin de l’année dernière.

«Il y a déjà eu des discussions pour déterminer qui pourrait être recruté si les deux partaient. C’est ce qui risque de se produire. “

Subvention, pendant ce temps, a été le troisième coup de grâce du club pour les deux dernières saisons, étant arrivé de Stoke pour un contrat de 1,5 million de livres sterling.

L’homme de 37 ans a été amené pour permettre à des jeunes de United tels que Dean Henderson de partir en prêt, mais son contrat doit expirer et le rapport affirme que United ne le renouvellera pas.

Il n’y a eu aucune discussion pour prolonger son séjour mais United voudrait signer un nouveau gardien de troisième choix avant la saison prochaine; cela malgré la signature de Nathan Bishop, 20 ans, de Southend en janvier.

Une grande partie de la réflexion de United dépendra de la prochaine étape de Henderson. Le gardien de but a excellé cette saison lors d’une deuxième saison prêtée à Sheffield United et semble un pari solide pour aller à l’Euro 2020 en tant que l’un des trois gardiens de but de l’Angleterre avec Jordan Pickford et Nick Pope.

Des discussions sont déjà en cours sur son séjour à Bramall Lane pour une troisième saison, mais il est peu probable que United lui permette de partir définitivement et seul un autre prêt sera autorisé s’il restait avec les Blades.

Si Henderson est autorisé à rester, United cherchera à signer un nouveau gardien pour agir en tant que numéro 2, avec Joel Pereira, qui a cette saison perfectionné ses compétences en prêt à Hearts, ramené comme troisième choix.