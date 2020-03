PlateRiver Plate perdu par victoire contre Liga de Quito

C’était un match atypique pour l’ensemble de Núñez, pour commencer, Marcelo Gallardo ne le dirigeait pas de la banque, car il ne s’est pas rendu en Équateur en raison d’une boîte d’angine de poitrine. Avec Matías Biscay à la tête de l’équipe, ils ont perdu de trois à zéro contre la maison, la Liga de Quito. L’équipe d’Argentine a joué avec de nombreux remplaçants en raison de l’important engagement qu’ils auront samedi pour leur ligue locale.

Les remplaçants de River ont fait ce qu’ils pouvaient contre une difficile Ligue de Quito

⚽️ But de Quito League (Sornoza)

⌚️ 30 ‘ST Liga 3 – Rivière 0 # VamosRiver ⚪️🔴⚪️

– River Plate (@RiverPlate) 5 mars 2020

Le match auquel les joueurs de River ont dû faire face aujourd’hui n’a pas été facile du tout, la Liga de Quito a mis le meilleur sur le terrain et l’équipe argentine a été en proie à des remplaçants et des jeunes, qui n’ont rien pu faire avant le siège de l’équipe locale. . En seconde période, le gardien de River Enrique Bologna est parti. Les trois buts de la maison ont été marqués par Franklin Guerra, Cristian Borja et Junior Sornoza aux tirs au but. L’absence des gros titres habituels dans l’équipe Millionaire a été notée.

La Liga de Quito a profité de la situation et a fait ses débuts de la meilleure façon dans la coupe

Le match est terminé! La LIGA piétine #Libertadores et bat #River dans #EstadioRodrigoPaz avec les buts de @ FrankGuerra15, Crisitian Martínez et @JuniorSornoza! #LDUvsRIV 3 × 0 # ConmebolLibertadores pic.twitter.com/mHgiIpVo7x

– LDU officiel (@LDU_Oficial) 5 mars 2020

La Liga n’a eu aucune pitié contre River et en a profité pour lui donner une victoire qui leur permet de démarrer de la meilleure façon possible dans le Conmebol Libertadores 2020. Ils étaient supérieurs à la fois physiquement et tactiquement, ils ont profité de la puissance physique de leurs côtés Perlaza et Ayala, qui quand ils ont continué l’attaque est devenu pratiquement imparable pour les hommes de River. La première mi-temps s’est très bien terminée pour la maison, ils se sont reposés avec l’avantage de deux buts au tableau d’affichage et en deuxième mi-temps, à partir des douze étapes, ils ont marqué le troisième. Les buts ont été marqués par Franklin Guerra (15 ′), Cristian Borja (36 ′) et Junior Sornoza (76 ′ – P).

River pense à la Super League mais ne doit pas négliger la coupe

🔚 Fin du match: à Quito, River n’a pas pu avec la Liga à ses débuts en Copa Libertadores. Guerra, Martínez Borja et Sornoza ont marqué les buts de l’équipe à domicile. # VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/fLiCsIdkhA

– River Plate (@RiverPlate) 5 mars 2020

La chute du millionnaire dans ses débuts en coupe était à prévoir alors qu’ils arrêtaient une équipe totalement alternative. Ils ont perdu par trois à zéro et durent logiquement dans leur groupe, Gallardo et ses joueurs ont l’esprit dans le match de samedi contre l’Atlético Tucumán, car sa victoire consacrera les champions de la Super League. Le prochain match de la Copa Libertadores aura lieu contre Binacional le 11 mars au stade monumental, il est prévu que pour cet engagement mettre le mieux qu’il vous faut pour inverser la situation.