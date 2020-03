“Play-off? C’était ma proposition. Recommencer le 20 mai est un espoir”

Gabriele Gravina, président de la FIGC il a publié une interview pour Il Giornale dans laquelle il a exprimé ses réflexions sur la reprise du championnat italien et sur une éventuelle baisse des salaires des joueurs.

Gravina a déclaré que le championnat pourrait également reprendre le 20 mai et que son idée de la play-offs n’a pas réussi. sur réduire les salaires pour les joueurs, le président a admis que nous traversons une période de grande urgence semblable à une guerre: la solidarité est nécessaire et la résistance des joueurs n’est pas autorisée.

Comment et quand la Serie A reprendra

Président Gravina alors que le virus fait rage, on assiste au ballet des dates du début de l’entraînement en Serie A: n’est-il pas opportun de parler clairement?

«Je le ressens de toutes les couleurs et à mes interlocuteurs je répète un concept très simple: nous avons une étoile polaire, c’est le décret gouvernemental qui a fixé le premier objectif provisoire le 3 avril. Pour l’instant, cette date est authentique. Le reste n’est que bavardage. “

Les trois dates imaginées pour la reprise du championnat, les 3, 10 et 17 mai, sont-elles toujours valables?

«Je le répète toujours: ce n’est qu’une hypothèse et non une certitude. J’ajouterais un autre: ce serait bien aussi le 20 mai, pour évaluer l’impact sur le calendrier international. C’est le mien, le nôtre, l’espoir: cela signifierait avoir la possibilité de lever le volet du football italien et d’offrir au pays le coup de fouet émotionnel pour retrouver le sens de la vie normale “.

Avez-vous renoncé à l’idée des éliminatoires?

«C’était ma proposition, elle n’a pas abouti et j’en ai pris note. Ceux qui ont des responsabilités doivent se comporter pendant ces heures car nous ne pouvons pas nous permettre d’offrir l’image d’un secteur dévoré par la controverse interne, des visions opposées, surtout par des menaces d’appel. Nous devrons sortir de cette terrible tempête en réalisant, si possible, l’idée d’un nouveau football ainsi que d’un nouveau monde “.

Il affecte la réduction des salaires et des contrats avec les agences de paris

Nous arrivons au nœud le plus complexe: la réduction des salaires des joueurs de football. Tommasi dit que nous devons en parler à voix basse

«Nous devons avancer sur la question en répondant à une question: vous souciez-vous de garder le système de football? Eh bien: puisque nous traversons une urgence historique, une crise qui n’a jamais été connue auparavant que pendant la Seconde Guerre mondiale, la réalité exige des mesures qui répondent aux critères de solidarité et de survie du football. Les résistances à ce sujet ne sont pas autorisées. “

Parmi les propositions de la Ligue de A pour récupérer des ressources également un nouveau pool de football et signer des contrats avec les agences de paris: partagez-vous?

«Première réflexion: veillons à ne pas inonder la table pour donner la priorité aux propositions plus incisives à soumettre au gouvernement. Deuxième avertissement: le football demandera des mesures qui pourraient ne pas avoir d’impact sur les coffres de l’Etat “.