Players Les joueurs du Barça baissent leurs salaires

Tous ensemble. La première équipe du FC Barcelone a annoncé qu’elle allait réduire ses émoluments de 70% et qu’elle mettrait de sa poche le montant nécessaire pour que les employés du club et le personnel non sportif perçoivent l’intégralité de leur salaire.

Dans une note publiée par plusieurs membres de l’équipe (Ter Stegen, Piqué, Busquets, Messi, Suárez …), les joueurs ont rompu leur silence pour soutenir les employés du club et ont envoyé un message clair au conseil d’administration.

“Cela ne cesse de nous étonner que de l’intérieur du club, il y ait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et qui ont essayé de faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions”, indique le communiqué.