Plénière espagnole d’arbitrage dans les compétitions européennes

Le retour des compétitions européennes revient à l’accréditation le poids énorme de l’arbitrage espagnol en Europe. Parce que, coïncidant avec le retour de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, où la technologie VAR est lancée, les dix arbitres internationaux que l’arbitrage espagnol compte ont déjà été appelés par l’UEFA.

20/02/2020 à 11:15

CET

Ramón Fuentes

Comme nous l’avons déjà dit dimanche dernier dans SPORT, Mateu Lahoz était celui désigné pour l’affrontement entre Dortmund et le PSG, un parti où il avait Hernández Hernández et De Burgos Bengoechea dans la salle VOR et Munuera Montero comme quatrième collégiale.

Eh bien, les autres arbitres espagnols participeront à deux affrontements en Ligue Europa aujourd’hui. Il y a d’une part Carlos del Cerro Grande qui a été désigné pour l’affrontement entre Ludogorets et l’Inter Milan. Sans aucun doute l’un des affrontements étoiles et où le Madrid sera assisté dans le VAR par le collègue valencien Martínez Munuera étant AVAR l’assistant Diego Barbero. L’Espagne a des assistants AVAR dans notre ligue et donc l’UEFA l’utilise également dans la deuxième compétition continentale. Le Majorquin Cuadra Fernández sera le quatrième arbitre.

Mais aussi la catalane Estrada Fernández Il a été désigné pour la confrontation entre les Rangers écossais et le Braga portugais. Rencontre où Estrada sera assistée en tant que VAR par Murcian Sánchez Martínez et également l’assistant international de la ligue espagnole Raul Cabañero. En fait, en tant que quatrième arbitre, González Fuertes agira en tant que non-international. Seule l’Allemagne avec trois arbitres ce soir dans ce tour de la Ligue Europa surpasse l’arbitrage espagnol dans les désignations, bien que dans les désignations mondiales les deux pays ajoutent trois désignations entre les deux compétitions européennes