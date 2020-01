Pluie de louanges pour Robert Moreno

Arrive et embrasse le saint. Robert Moreno n’a pas pu débuter sa carrière à Monaco. Il a d’abord placé l’équipe monégasque au tour suivant de la Coupe de France puis a réussi à marquer un point au Parc des Princes avec un vrai grand match. Cela aurait pu être trois points de non-être parce que le VAR n’est pas entré dans les mains de Thiago Silva dans la région, mais le plus important a été les sensations.

13/01/2020

À 19:29

CET

Albert Grace

Le PSG n’était pas à l’aise à tout moment du match et une grande partie du mérite a un Robert Moreno qui a su tirer le meilleur parti de son équipe dans un scénario effrayant. Monaco a gratté un point bien mérité et l’entraîneur a fait l’éloge des principaux journaux sportifs du pays.

‘LÉquipe’, par exemple, l’a inclus dans l’équipe du jour, pour avoir changé le visage de Monaco et avoir son propre discours: la haute pression et une équipe compacte dans laquelle chacun défend et attaque. En France, ils louent son engagement offensif et les décisions qu’il a prises devant le PSG lorsque l’équipe monégasque a perdu.

Loin de reculer, Monaco est allé au tirage au sort et pourrait même remporter la victoire. Dans «France Football», ils ont souligné la capacité de vaincre l’équipe lorsque les autres s’étaient effondrés en alignant le premier but les deux minutes après le match. Robert Moreno l’a aimé en France et maintenant seuls de bons résultats sont attendus. Pour l’instant, mercredi, ils seront revus avec le PSG.