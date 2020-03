Plus de 200 travailleurs de la santé dans la maladie de Cardarelli? La DG nie: “Faux. Ne nous jetez pas de boue”

Chez Cardarelli à Naples, il y a plus de 200 agents de santé malades. Après la note du Dr Mauro, directeur du service des urgences de l’hôpital principal de Naples, vient le déni de Giuseppe Longo, directeur général du plus grand hôpital du sud de l’Italie. “Sur les 739 médecins de garde – rapports AGI – 16 médecins travaillent dans les services d’assistance tandis que 17 d’entre eux dans l’urgence et l’acceptation, celui qui en premier lieu fait face à des patients touchés par Covid 19. Sur les 17 médecins malades dans l’urgence et l’acceptation , 4 souffrent de pathologies chroniques et graves de longue date, et 4 autres sont tampons positifs, au test Covid 19. En réalité, les médecins appelés à faire face à l’épidémie sont donc malades 9. Du tout mes plus vifs remerciements vont aux 3200 médecins de cette grande entreprise qui sont au service des patients au quotidien.

Je ne permettrai à personne – dit Longo – de jeter de la boue sur notre entreprise et notre santé “.