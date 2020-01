Plus de chances pour Alexis de se faire connaître

L’attaquant chilien est confronté à l’opportunité de remplacer Lautaro Martínez après son expulsion et de faire un pied au retour d’une longue blessure.

Ils étaient dans trois mois et les 9 minutes jouées contre Cagliari ont commencé à ouvrir la voie à Alexis Sánchez, qui, avant l’expulsion de Lautaro Martínez dans ce même match, voit déjà la chance de revenir, peut-être plus tôt que prévu, pour prendre le devant de la scène.

Antonio Conte l’a comme l’option la plus probable pour remplacer l’Argentin et est susceptible de voir l’opportunité de jouer contre la Fiorentina pour les demi-finales de la Coupe d’Italie, et plus tard par la Serie A contre l’Udinese, un visiteur. Le test décisif peut être aligné dans le classique contre Milan, en condition locale.