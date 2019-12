Plus de victimes pour l'équipe argentine U23?

Après avoir assumé la présidence de San Lorenzo, Marcelo Tinelli a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de prêter à Adolfo Gaich et Marcelo Herrera pour le Pré-Olympique U-23 qui se tiendra à la mi-janvier en Colombie.

Cependant, le Cyclone n'est pas le seul à avoir pris cette décision: plusieurs clubs de la Super League ne sont pas non plus disposés à libérer leurs joueurs car la définition de la Super League arrive.

Selon ce que Hernán Castillo a déclaré à CNN Deportes, Lanús ne cèdera pas à Lautaro Valenti, tandis que Racing prévoit de faire de même avec Matías Zaracho.

En revanche, si cela se confirme, Banfield ne veut pas être désavantagé et ne céderait pas à Agustín Urzi, Claudio Bravo et Facundo Cambeses.

Jusqu'à présent, le seul club qui s'est exprimé en faveur de l'équipe nationale est Boca. Jorge Amor Ameal a confirmé qu'il prêtera Nicolás Capaldo et Alexis Mac Allister au Championnat pré-olympique, où l'Argentine cherchera une place pour Tokyo 2020.

Ce qui est certain, c'est que Fernando Batista a remis la liste officielle et ne peut plus apporter de modifications. Vous ne pouvez modifier la paie que si un joueur est blessé dans l'antichambre du tournoi. Que se passera-t-il?