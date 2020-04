Plymouth Argyle et Exeter City modifient la structure de leur club au milieu d’une épidémie de coronavirus

PLYMOUTH, ANGLETERRE – 17 MARS: Une vue générale du stade de Plymouth Argyle car tous les matches de ligue de football sont reportés au moins le 3 avril au Home Park le 17 mars 2020 à Plymouth, en Angleterre. Il a été annoncé que tous les matches de football anglais devaient être reportés au moins jusqu’au 3 avril en raison de la menace du Coronavirus. (Photo de Dan Mullan / .)

Les clubs de Ligue 2 Plymouth Argyle et Exeter City ont tous deux annoncé des changements à la structure des clubs au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Les pèlerins placent la majorité de leur personnel en congé

Plymouth Argyle a mis la majorité de son personnel en congé, y compris les joueurs.

Dans le cadre du régime mis en place par le gouvernement, ils paieront 80% du salaire des employés de Home Park.

S’adressant à Chris Errington de Plymouth Live, Andrew Parkinson, directeur général du club, a expliqué la décision.

“Notre ambition est d’être un club de football durable, et pour ce faire, nous avons de nombreux aspects différents de ce que nous faisons”, a-t-il déclaré.

«Évidemment, il y a le football, l’hospitalité, les conférences, le commercial, la billetterie – toutes sortes de choses.

«Avec la situation actuelle, nous ne sommes en mesure de fournir aucun de ces services et nous n’avons aucun revenu.

«Un jour de match, nous rassemblons environ 11 000 personnes et tout cela a disparu.

«Par conséquent, nous n’avons pas de personnes capables de s’acquitter de leurs fonctions normales, pour ainsi dire, dans toutes ces activités.

Personnel d’Exeter City Furlough

Exeter City a également confirmé avoir également pris la difficile décision de mettre en disponibilité les membres du personnel.

Comme beaucoup d’autres clubs, ils l’ont fait pour protéger l’avenir du club, tout en garantissant à leur personnel un revenu de base.

De plus, le conseil d’administration des Greciens a également rassuré les fans qu’ils sont tout ce qu’ils peuvent pour maintenir les flux de trésorerie. Une déclaration sur le site officiel d’Exeter City a déclaré: «Le club et le conseil d’administration continuent de se réunir à distance, et un travail important est en cours pour minimiser les coûts, optimiser les flux de trésorerie et nous assurer que nous sommes bien placés au redémarrage du football. Il y a, bien sûr, de nombreuses inconnues à l’heure actuelle, et tout ce que nous pouvons faire est de planifier divers résultats potentiels. Il s’agit notamment du redémarrage du football à un moment donné plus tard cette année, mais également sur la base qu’il ne le fait pas. “

