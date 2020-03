Poch pourrait faire revenir les Spurs alors que Mourinho n’a plus d’excuses – TB Jeu

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 2:01

Jamie O’Hara affirme que Jose Mourinho «manque d’excuses» chez les Spurs et peut voir le club ramener Mauricio Pochettino s’il n’y a pas une rapide augmentation des résultats.

Tottenham a été condamné à une quatrième défaite consécutive alors perdu aux tirs au but contre Norwich au cinquième tour de la FA Cup mercredi soir.

Mourinho a de nouveau blâmé le manque d’options à l’avant pour la défaite et a visé un coup à Troy Parrott, 18 ans, dans le processus.

Et O’Hara est fatigué de Les excuses de Mourinho, insistant sur le fait que le patron portugais a suffisamment de force dans l’équipe pour obtenir de meilleurs résultats.

“Je suis un peu malade et fatigué des excuses”, a déclaré l’ex-milieu de terrain de Tottenham à talkSPORT.

«Je l’ai soutenu sur le fait qu’il a perdu Harry Kane et Heung-min Son et qu’il essaie de trouver un moyen de gagner et cela ne s’est pas encore produit.

“Mais la négativité et la mentalité de,” soyons tous désolés pour nous et nous avons des blessures, Moura veut se détacher et Bergwijn veut se détacher, soyons tous désolés pour Tottenham “- NON!

“Allons! Vous devez obtenir des résultats et vous devez les récupérer, vous avez toujours une équipe assez bonne pour battre Norwich et obtenir des résultats.

«Maintenant, il n’y a plus d’excuses pour Mourinho.

«Il a été amené pour remporter un trophée, mais il est éliminé par Norwich en FA Cup – cela met vraiment la saison en perspective avec où nous allons.

“Je ne pense pas qu’ils vont passer contre le RB Leipzig [in the Champions Leaguelast 16] soit, la saison pourrait donc être terminée la semaine prochaine.

«Il reçoit beaucoup d’argent et il doit pouvoir trouver des résultats.

“Il y a toujours une très bonne équipe de joueurs à Tottenham et vous devez trouver un moyen de les relever et leur donner la confiance nécessaire pour croire qu’ils peuvent aller gagner des matchs.”

Lorsqu’on lui a demandé si Pochettino pouvait revenir pour remplacer Mourinho, O’Hara a répondu: «Ouais, pourquoi pas?

«Pochettino pourrait revenir, cela a déjà été fait.

“Il n’a pas de travail et il est toujours aimé des fans des Spurs, donc cela pourrait potentiellement arriver.”

