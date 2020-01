Pochettino fait une énorme demande Woodward après avoir donné sa parole à Man Utd

Date de publication: Mardi 14 janvier 2020 4:31

Mauricio Pochettino, objectif managérial de Manchester United, aurait fait une demande importante au club avant ce qui a été décrit comme sa nomination probable à la fin de la saison.

Pochettino était limogé par Tottenham en novembre après un mauvais début de saison, cinq mois à peine après avoir mené le club à sa première finale de Ligue des champions.

Cependant, l’Argentin reste un homme très recherché et continue d’être lié au siège chaud United, alors qu’il a même été mentionné comme un candidat pour le travail de Barcelone avant leur décision d’aller avec Quique Setien en remplacement d’Ernesto Valverde.

Mais ce sont les liens avec United qui restent les plus répandus, alors que les Red Devils pourraient ouvrir la porte à Solskjaer s’ils ne se qualifiaient pas à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine.

En tant que tel, le journaliste de talkSPORT Phil Brown affirme que United a eu des discussions secrètes avec Pochettino au sujet de la prise de contrôle à la fin de la saison. De plus, il est affirmé que l’Argentin a donné à United une certaine garantie qu’il prendra les commandes – mais pas avant la fin de la saison.

“On m’a dit que United discutait avec Pochettino depuis quelques semaines maintenant”, a déclaré Brown. “Mais il ne veut pas du travail avant la fin de la saison.”

Solskjaer semble avoir surmonté un automne rocailleux pour se remettre sur la bonne voie avec United, bien qu’une grande partie de son avenir dans le rôle dépendra de la façon dont le reste de la saison se déroulera et malgré des affirmations, des stars de United ont demandé aux propriétaires du club de ne pas montrer la porte au Norvégien.

Cependant, Brown est catégorique: Pochettino a été approché et des discussions ont eu lieu.

“On m’a dit quelqu’un qui saurait, à qui je fais confiance à 100% et qui m’a donné des trucs dans le passé et qui a été frappé, donc il est clairement informé”, a-t-il insisté. “Ils parlent à Pochettino depuis quelques semaines, mais très probablement si quelque chose arrive, ce sera à la fin de la saison.”

Brown a également sensationnellement déclaré qu’il a été informé que Pochettino a dit à United qu’il ne prendrait le poste que si le vice-président exécutif très décrié Ed Woodward est retiré de tous les problèmes de football et de transfert à Old Trafford.

“Il ne veut pas du travail tant que certaines conditions ne sont pas remplies”, a commenté Brown en référence à la figure polarisée qu’est Woodward.

Et Brown a déclaré sur son podcast Beyond the Pitch: “Pochettino n’a pas d’agent, Ed Woodward ne peut pas être vu comme parlant à Pochettino en public, alors ils ont désigné une personne qui fera la médiation.

“Je ne peux pas dire qui est cette personne. Il ne veut pas du travail avant l’été.

«Il exige un directeur du football garanti et le directeur du football ne peut pas être Ed Woodward.

«Il veut la pleine liberté des questions de première équipe, y compris qui peut être vendu. (Il) veut qu’Ed Woodward s’éloigne de tout ce qui touche le football et que des fonds soient disponibles pour les achats. »

Pochettino n’a pas encore commenté les dernières spéculations le liant à United, mais a déclaré avant Noël qu’il était «ouvert» aux offres.

«Quand je dis que je suis ouvert, je suis ouvert. Je ne peux pas dire que je suis ouvert mais je suis fermé à quelqu’un », a déclaré Pochettino. «C’est différent si vous recevez une approche et que vous écoutez et dites oui ou non. C’est différent.

“Mais on ne peut pas dire que je suis ouvert mais là-dessus je ne suis pas ouvert. Vous êtes ouvert, puis vous êtes ouvert. Tout peut arriver.

“Quand je dis que je suis ouvert, je suis ouvert pour écouter n’importe quel club.”

Solskjaer, quant à lui, a publié une mise à jour positive sur la forme physique d’Eric Bailly, avec l’ivoirien au crayon pour faire son retour dans l’équipe contre Liverpool dimanche.