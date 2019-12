Pochettino pourrait atteindre Manchester City

Dans un nouveau marché de laissez-passer, en Angleterre, ils ont donné la surprise et assuré que Pep Guardiola pourrait quitter son poste à la tête de Manchester City.

Bien que l'espagnol (arrivé en 2016) ait un contrat jusqu'en 2021, la presse dit qu'il a une clause spéciale qui lui permettrait de partir sur le prochain marché. Pour lui, Pep mettre certaines conditions à la leadership du club pour rester. Il Tous les jours Mail, par exemple, garantit que les ordres DT incluent deux défenseurs et un attaquant, ainsi qu'un remplacement pour Mikel Arteta, sa main droite qui partira pour Arsenal.

Mais The Sun va plus loin et s'assure que Mauricio Pochettino attend cette définition et pourrait même passer d'autres offres en attendant le possible départ de Guardiola. Cela arrivera-t-il?