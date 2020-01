Pochettino répond aux prochaines questions sur les mouvements au milieu de liens intenses avec Man Utd

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 11:01

L’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, a gardé ses cartes près de sa poitrine lorsque les questions se sont tournées vers son prochain mouvement lors de son discours lors du lancement de la nouvelle chaîne de télévision LaLigaTV.

L’avenir de l’Argentine a fait l’objet de nombreuses spéculations, avec une rapport récent sensationnel affirmant qu’il avait déjà fait une demande clé s’il devait reprendre les rênes à Old Trafford.

Des chiffres clés de Man Man Utd auraient alors espéré que son rLe remplacement du manager sortant Ole Gunnar Solskjaer pourrait être organisé avant le début de la saison prochaine.

Maintenant, s’adressant aux médias mercredi soir, l’homme de 47 ans a pris soin de garder ses options ouvertes concernant son prochain déménagement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait pour le ramener en Liga, le ex-manager d’Espanyol répliqua effrontément (via la publication en ligne FootballLondon): “Désolé, je ne comprends pas la question!”

«J’essaie maintenant de regarder beaucoup de football et de passer du temps avec ma famille. C’est bien que je sois libre pour les deux prochaines semaines [to take up the LaLigaTV free for a fortnight offer]. “

«Quant à la Liga, je suis argentine, mais moitié argentine et moitié espagnole, catalane. Un bon mix.

«Pour moi, j’ai eu tellement de chance de commencer ma carrière comme manager à l’Espanyol à Barcelone, puis de venir ici en Premier League en Angleterre, pour apprendre l’anglais et différentes cultures.

«Bien sûr, je suis une meilleure personne aujourd’hui avec plus de connaissances. Je vis une grande expérience.

«La Premier League est la Premier League, mais je pense que c’est une excellente occasion pour les Britanniques d’être fans de La Liga et d’avoir des contacts très étroits.

«Bien sûr, le football est né ici en Angleterre, mais la Liga a un football et des entraîneurs incroyables. Aujourd’hui, c’est une référence des joueurs, une référence des entraîneurs et du football des 20 dernières années qui se déploie dans le monde entier.

«Comme un entraîneur, avec Gustavo, nous essayons toujours d’être au meilleur endroit. Je pense que l’Angleterre et l’Espagne sont les deux meilleures ligues du monde. »

