Pochettino si «ouvert» aux offres qu'il le dit neuf fois!

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 11:18

Mauricio Pochettino a dit le mot «ouvert» un total de neuf fois car il tient à souligner à quel point il est ouvert à toutes les offres d'emploi.

Cela a été interprété dans certains milieux comme une suggestion qu'il aurait écouté une offre d'Arsenal – qui a nommé Mikel Arteta vendredi – bien que cela puisse être considéré comme un coup de pouce en direction de Manchester United.

Il a dit: «Quand je dis que je suis ouvert, je suis ouvert. Je ne peux pas dire que je suis ouvert mais je suis fermé à quelqu'un.

«C'est différent si vous recevez une approche et que vous écoutez et dites oui ou non. C'est différent.

"Mais on ne peut pas dire que je suis ouvert mais là-dessus je ne suis pas ouvert. Vous êtes ouvert, puis vous êtes ouvert. Tout peut arriver.

"Quand je dis que je suis ouvert, je suis ouvert pour écouter n'importe quel club."

Nous pensons qu'il pourrait être ouvert. Il est également «drainant», selon les rapports.